Algoritmanın gelişmesi insan özgürlüğünü tehdit mi ediyor ?

Avrupa Konseyi, üye ülkelerde, aşırı derece gelişmiş dijital teknolojilerin, insanların özgür ve bağımsız karar alma mekanizmaları için tehdit oluşturabileceği ve vatandaşları her türlü manipülasyon karşısında korumasız bırakabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yayınlanan bildiride, algoritma süreçlerinin aşırı gelişmesi yüzünden, vatandaşların bağımsız karar alamama risklerine karşı üye ülkelerin harekete geçmesi istendi.

Aşırı gelişmiş dijital teknolojilerin, mikro hedef belirleme tekniklerinin yarattığı riske dikkati çekilen açıklamada, "makine aracılığıyla gerçekleşen bu öğrenme araçları sayesinde, tercihlerin tahmini dışında, duyguların ve düşüncelerin de etkilenmeye çalışıldığı" uyarısı yapıldı.

Avrupa Konseyi bildirisinde, demokratik toplumlarda bu araçlar sayesinde ekonomik tercihleri manipüle etmenin dışında sosyal ve siyasi davranışları da etkileme yolunu gidilebileceği ve bunun yaratacağı tehlikeye dikkati çekildi.

Bildiride, üye ülkelerden bu alanda yasal olmayan müdahalelerin önüne geçebilmek ve vatandaşları daha iyi koruyabilmek adına gerekli yasal düzenlemelerin yapılması istendi.

Özellikle bu alanda seçim süreçleri ve siyasi düzene ilişkin müdahalelere dikkati çekilen bildiride, olası manipülasyonların engellenmesi ve adil seçim ortamın yaratılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi ve demokratik gözetim ve kontrol olmadan algoritmik araçların özel veya kamuda olumsuz kullanımına karşı dikkatli olunması istendi.

Avrupa Konseyi, bu amaçla 26-27 Şubat’ta “yapay zekanın gelişmesinin, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti ilkesi üzerindeki etkisi” üzerinde Helsinki’de uluslararası bir konferans düzenleyecek.