Aldatan kocasının cinsel organını kesti! Yetmedi…

Tayvan'da dehşet verici intikam... Ülkenin kuzeybatısındaki Hukuo kentinde 24 Temmuz'da yaşanan olayda aldatılan kadın, eski kocasının cinsel organını ve testislerini makasla kesti. Öfkeli kadının bununla da kalmadı...

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 58 yaşındaki Lee ile 56 yaşındaki Chen, bir ay önce boşandı. Fakat Chen yaklaşık iki yıldır işsizdi ve karısı Lee’den ekonomik olarak destek görüyordu.

Acılar içinde kıvranan adamın ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, Lee’yi baygın halde buldu. Yetkililer kadının uyku hapı içerek intihar teşebbüsünde bulunduğunu açıkladı.

Eski karı-koca Ulusal Tayvan Hastanesi’nin Zhudong şubesine kaldırıldı. Çiftin durumları stabil. Fakat Ürolog Chang Chen-yeh, Chen’in cinsel organının yerine dikilemeyeceğini belirtti.