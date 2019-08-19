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Alaska’da şişe içinde 50 yıl önce yazılmış mektup bulundu

Mektubun 20 Haziran 1969'da Rus subay Anatoly Botsanenko tarafından yazıldığı ortaya çıktı..

Alaska’da şişe içinde 50 yıl önce yazılmış mektup bulundu

Mektubun 20 Haziran 1969'da Rus subay Anatoly Botsanenko tarafından yazıldığı ortaya çıktı..

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:34
Alaska’da şişe içinde 50 yıl önce yazılmış mektup bulundu

Anchorage, 19 Ağustos 19 : ABD’nin Alaska eyaletinde bir Rus deniz subayı tarafından 50 yıl önce yazılmış şişe içinde mektup bulundu.
Shishmaref şehrinde, avda kullanmak için çıra ve odun toplayan Tyler Ivanoff, bir şişe içerisine konulmuş mektup buldu.

Ivanoff, mektubu açtığında yazının Rusça olduğunu ve okuyamadığı için sosyal medya hesabında paylaştığını belirterek, Rusça bilen arkadaşları sayesinde mektubun 20 Haziran 1969’da Rus subay AnatolyBotsanenko tarafından yazıldığını ortaya çıkardıklarını söyledi.

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Mektuptan haberdar olan Rus devlet kanalı “Russia-1” mektubun sahibi Botsanenko’ya ulaştı. 
Botsanenko’nun, mektubun kendisinin olduğu konusunda şüpheye düştüğü ancak imzasını gördükten sonra inandığı belirtildi.
Mektubu yazdığı tarihte 36 yaşında olan ve Sulak isimli gemide görev yapan Botsanenko’nun, bulan kişinin kendisine cevap yazması için mektubuna adres bilgilerini eklediği aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
şişe Içinde 50 Yıl önce Yazılmış MektupAlaska Mektup
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