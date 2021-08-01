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Al Jazeera 8 yıl sonra Mısır'dan canlı yayın yaptı

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu yaklaşık 8 yıl aradan sonra ilk kez Mısır'dan canlı yayın yaptı.

01 Ağustos 2021 Pazar 09:10
Al Jazeera 8 yıl sonra Mısır'dan canlı yayın yaptı

Mısır güvenlik güçlerinin, 14 Ağustos 2013'te Rabia ve Nahda meydanlarındaki gösterileri dağıtmasının ardından ülkedeki tüm ofislerini kapatan Al Jazeera, yeniden Mısır'dan yayın yapmaya başladı.

Akşam haberleri kuşağında spiker Abdulkadir Ayad, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajıyla ilgili bilgi almak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye bağlandı.

Yayın memnuniyetle karşılandı

Al Jazeera'nın eski Filistin muhabiri Şirin Ebu Akla yayına bağlanarak, Hedasi Barajı krizinin ışığında Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın Mısır'a yapacağı ziyaretle ilgili bilgi verdi.

Mısr'dan yapılan canlı yayın, Al Jazeera'nın spikerleri ve çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Kanalın spikerlerinden Muhammed Krişan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Al Jazeera Şirin Ebu Akla ile yeniden Kahire'den yayına başlıyor" ifadesini kullandı.

Kanaldan, bu yayınla ve Mısır'da yeniden ofis açılıp açılmayacağıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ağustos 2013’te ofis kapatılmıştı

Al Jazeera 14 Ağustos 2013'te Rabia ve Nahda meydanlarının boşaltılmasının ardından Mısır'daki ofislerini idari olarak kapatmış, 1 ay sonra da Mısır yargısı Al Jazeera Mubasher Mısır'ın kapatılmasına karar vermişti.

Mısır ile Katar arasındaki ilişkiler, 2017 yılında yaşanan Körfez krizinin ardından, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesiyle düzelmeye başlamıştı.

Krizin sona ermesinin ardından, iki ülke arasında olumlu adımlar atılmıştı. Bu kapsamda iki ülke karşılıklı olarak büyükelçi atamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Al Jazeera
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