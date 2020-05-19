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Akdeniz'de üst üste korkutan depremler

Akdeniz'de gece boyu depremler meydana geldi. Girit Adası yakınlarında kaydedilen depremlerin en büyüğünün 5,6 olduğu açıklandı.

19 Mayıs 2020 Salı 08:02
Akdeniz'de üst üste korkutan depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 02.22'de 5,6, saat 03.02'de de 4,4 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

5,6 büyüklüğündeki depremin 5,89 kilometre derinlikte ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği, 4,4 büyüklüğünde depremin de 6,80 kilometre derinlikte olduğu ve Datça'ya 320 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

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Akdeniz sallanmaya devam etti

Saat 05.44'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin 6,84 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Depremler
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