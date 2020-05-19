Akdeniz'de üst üste korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 02.22'de 5,6, saat 03.02'de de 4,4 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

5,6 büyüklüğündeki depremin 5,89 kilometre derinlikte ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği, 4,4 büyüklüğünde depremin de 6,80 kilometre derinlikte olduğu ve Datça'ya 320 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Saat 05.44'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin 6,84 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği kaydedildi.