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Akdeniz'de NATO tatbikatı: Neptune Strike 2022

NATO, 'Neptune Strike 2022' adıyla yapılan tatbikat kapsamında Akdeniz'de devriye faaliyetlerine başladı. Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bir ABD uçak gemisi görev grubu tatbikat kapsamında NATO komutasına girdi.

25 Ocak 2022 Salı 08:08
Akdeniz'de NATO tatbikatı: Neptune Strike 2022

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Deniz Taarruz ve Destek Kuvveti Komutanlığına bağlı müttefik ülkelerin savaş gemileri ve ABD'nin 6. Filosu Akdeniz'de devriye görevi yürütüyor.

NATO, Neptune Strike 2022 tatbikatının uzun süre önce planlandığını ve 4 Şubat'a kadar süreceğini açıkladı.

Tatbikat kapsamında USS Harry S. Truman uçak gemisi ve beraberindeki gemiler ile savaş uçaklarından oluşan görev grubu faaliyet gerçekleştiriyor.

NATO açıklamasında, "Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bir ABD uçak gemisi görev grubunun NATO komutası altına girdiği" ifade edildi.

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Pentagon açıklama yapmıştı

Pentagon'dan daha önce yapılan açıklamada, USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubunun tatbikatın göbeğinde yer alacağı, tatbikatta NATO müttefiklerinin deniz taktik manevraları, denizaltılara karşı eğitim, uzun menzilli taarruz eğitimi gibi koordineli faaliyetler yürüteceği açıklanmıştı.

ABD basınında geçen hafta çıkan haberlerde, ABD'nin bir grup savaş gemisine, Rusya ile gerilimin artmasının ardından Avrupa ülkelerine "güvence vermek için" Akdeniz’de kalması talimatı verildiği duyurulmuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in USS Harry S. Truman uçak gemisi ve ona eşlik eden diğer 5 gemiye kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'yı içeren Merkez Komuta sahasına taşınmak yerine Avrupa harekat alanında kalmasını emrettiği belirtilmişti.

Pentagon'dan bir yetkili, savaş gemilerinin rotasının değiştirilmesi kararını "Bu, Avrupa'da kalıcı bir mevcudiyet ihtiyacını yansıtıyor ve müttefiklerimize toplu savunma taahhüdümüz konusunda güvence vermek için gerekli." diyerek değerlendirmişti.

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