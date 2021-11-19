Akaryakıt sızıntısı penguenlerin hayatlarını tehdit edebilir

Güney Afrika'nın Eastern Cape eyaletindeki Algoa körfezinde, Hırvatistan bandıralı MV Solin isimli bir tankerde yaşanan arıza sonucu yaklaşık 80 litre akaryakıt denize karıştı.

Güney Afrika Deniz Güvenliği Otoritesi (SAMSA), ekiplerinin sızıntıya karşı yoğun çevreleme ve temizleme çalışmalarını sürdürdüğünü ancak sızan akaryakıtın sahillere ulaşması tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Penguenler ve diğer kıyı kuş türleri üzerinde yıkıcı etkisi olacak

Güney Afrika Kıyı Kuşlarını Koruma Vakfı (SANCCOB) ise akaryakıtın kıyılara ulaşmasının, bölgede yaşayan penguenler ve diğer kıyı kuş türleri üzerinde yıkıcı etkisi olacağını vurguladı.

Açıklamada, sızıntının yaşandığı bölgenin yakınlarda bulunan ve Afrika penguenlerinin ana üreme merkezi kabul edilen St. Croix adasına ulaşmasından endişe edildiği belirtildi.

Bölgedeki penguen nüfusunun 2014'ten beri yüzde 70 azaldığına dikkat çekilen açıklamada, burada yaşayan penguenlerin nesillerinin tükenme tehdidiyle karşı karşıya olduğunun altı çizildi.