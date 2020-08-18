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Akar: "Mısır ile Yunanistan arasındaki anlaşmanın hiçbir hükmü yok"

Libya ziyareti sırasında Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mısır ile Yunanistan arasındaki anlaşmanın hiçbir hükmü yok" dedi.

18 Ağustos 2020 Salı 06:15
Akar: "Mısır ile Yunanistan arasındaki anlaşmanın hiçbir hükmü yok"
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek için Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Bakan Akar, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile toplantı yaptı. 

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ve Libya'daki sıcak konuların ele alındığı toplantıda birlik mesajı verildi.

"Libya halkının refahı için elimizden gelen gayreti sürdüreceğiz"

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Toplantı sonrası TRT Haber'e özel açıklamalar yapan Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, "Biz burada Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınmış olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin daveti üzerine buradayız. Onlarla beraberiz. Onları destekliyoruz. Hepinizin bildiği gibi bizim 500 yıllık bir tarihi geçmişimiz var. Dolayısıyla biz burada, Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Kederde, kıraçta beraber olmaya devam edeceğiz. Bu güne kadar beraber olduk. Bundan sonra da biz burada Libya'nın bütünlüğü için, Libya'nın güvenliği için, Libya halkının refahı için elimizden gelen gayreti sürdüreceğiz" dedi.

"Umuyoruz en kısa zamanda buraya da huzur hakim olacak"

Askeri eğitim iş birliği, danışmanlık ve yardım konusunda Libya ile imkanlarını paylaştıklarını ifade eden Akar, ""Dolayısıyla burada eğitim verdiğimiz Libyalı kardeşlerimiz var. Ayrıca insani faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Acımasız bir şekilde etrafa mayın döşeyen, el yapımı patlayıcı koyanların karşısında, bizim timlerimiz bunları temizlemekle meşgul. Sivil kişilere zarar gelmemesi konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz doğru taraftayız. Biz, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan bir ülkeyi destekliyoruz. Libya'nın bütünlüğünü destekliyoruz. Libya'nın hem toprak bütünlüğünü hem de siyasi bütünlüğünü destekliyoruz. Ateşkesin sürekli olmasına gayret gösteriyoruz. Karşı taraftakinin de herkes ne yaptığını görüyor. Özellikle Terhune'deki toplu mezarların neler olduğunu ne anlama geldiğini de herkesin bilmesi gerekiyor. Kimin kimi desteklediğini iyi anlaması gerekiyor. Bu konuda, bu güne kadar Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne  karşı desteklenen kişilerin kimler olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Biz buradaki mücadeleyi sonuna kadar destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Umuyoruz en kısa zamanda buraya da huzur hakim olacak. Libya'daki akrdeşlerimiz huzur ve güven içinde yaşayacaklar" şeklinde konuştu.

"Mısır ile Yunanistan arasındaki anlaşmanın hiçbir hükmü yok"

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin de açıklama yapan Akar, "Doğu Akdeniz'de de uluslararası hukuka uygun şekilde hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, hukuk ve menfaatlerini kollamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oradaki yaptığımız çalışmalar son derece açık son derece şeffaf. Dolayısıyla biz komşularımızın hakkına hukukuna saygı gösteriyoruz. İyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu her seferinde ifade ediyoruz. Bu şekilde yaptığımız çalışmaların önümüzdeki dönemde sonuçlanması için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu Mısır ile Yunanistan arasındaki yapılan anlaşmanın hiçbir hükmü yok. Bu sadece hükümsüz olmakla kalmıyor. Aynı zamanda hem Mısr halkının hem de bizzat Yunanlı politikacıların bazılarının farkına vardığı gibi Yunan halkının aleyhine olan bir çalışma. Biz herkesi aklı selime davet ediyoruz. herhangi bir oldu bittiyle, herhangi bir şekilde bir takım olayları çarpıtarak bir yerlere varılamayacağını da herkesin görmesini bekliyoruz. Bizim oradaki çalışmalarımız da istikrarlı bir şekilde devam ediyor" ifadeleini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarMısır Yunanistan Anlaşma
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