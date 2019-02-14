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Airbus A380 süperjumbo jetlerin üretimini sonlandırıyor

Airbus A380 süperjumbo jetlerin üretimini sonlandırıyor

14 Şubat 2019 Perşembe 16:41
Airbus A380 süperjumbo jetlerin üretimini sonlandırıyor

Airbus geniş gövdeli A380 süperjumbo jetlerin üretiminini durduracağını açıkladı.

Yirmibirinci yüzyılda havacılık sektörünün lider uçağı olması hedefiyle üretilen 544 kişi kapasiteli çift katlı dünyanın en büyük yolcu uçağına yeterli talep gelmedi. Havayolu şirketleri daha küçük boyutlardaki uçakları tercih etti.

Bunun üzerine Avrupalı havacılık devi Boeing'in 747 modeline rakip olması için üretilen son A380 modeli uçağın 2021 yılında teslim edileceğini duyurdu.

A380 tipi uçakların en büyük müşterisi olan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları daha önce 162 olan A380 siparişini toplamda 123'e düşürdüklerini açıkladı. Yeni kararla Körfez şirketi 2021 sonuna kadar 14 uçağı daha teslim alarak siparişini tamamlayacak.

Öte yandan Emirates A380ler yerine 40 adet A330-900s ve 30 adet A350-900s için 21,4 milyar dolar değerinde yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

2021 sonuna kadar 17 uçak daha üretilecek
Emirates'in 14 uçağının yanısıra Japon ANA Havayolları'nın 3 uçak siparişi ile birlikte Airbus üretimi sonlandırmadan önce 17 A380 daha üretecek.

Avrupalı şirket bu adımdan etkilenmesi muhtemel 3 bin - 3 bin 500 civarında çalışan için önümüzdeki haftalarda sendikalarla görüşmeleri başlatacaklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Airbus A380 Süperjumbo
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