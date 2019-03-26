Airbus A310 ile yerçekimsiz ortamda disko partisi

Dünyada ikinci kez gerçekleştirilen sıfır yerçekimi partisi, The World Club Dome Zero Gravity event, bir kez daha ilginç görüntülere sahne oldu. Alman Radyo İstasyonu Big City Beats ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) işbirliği ile gerçekleştirilen parti için astronotların yerçekimsizlik eğitimleri aldığı Airbus A310 uçağı kullanıldı.

Başvuran çok sayıda kişi arasından seçilen 50 davetlinin yanı sıra spor, moda ve eğlence dünyasından ünlü isimlerinin yer aldığı partide farklı ülkelerden ünlü DJ'ler de hünerlerini sergiledi. Etkinlik için tüm ekibe uçuş öncesi eğitim ve güvenlik kursu verildi.

Dünyada ikinci kez gerçekleştirilen sıfır yerçekimi partisi, The World Club Dome Zero Gravity event, bir kez daha ilginç görüntülere sahne oldu. Alman Radyo İstasyonu Big City Beats ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) işbirliği ile gerçekleştirilen parti için astronotların yerçekimsizlik eğitimleri aldığı Airbus A310 uçağı kullanıldı.

Başvuran çok sayıda kişi arasından seçilen 50 davetlinin yanı sıra spor, moda ve eğlence dünyasından ünlü isimlerinin yer aldığı partide farklı ülkelerden ünlü DJ'ler de hünerlerini sergiledi. Etkinlik için tüm ekibe uçuş öncesi eğitim ve güvenlik kursu verildi.

İki astronotun da eşlik ettiği elektronik müzik etkinliğinde yolcular 8 bin 500 metre irtifada çılgınca eğlendi. Jamiroquai gibi ünlü isimlerin de yer aldığı parti toplamda 90 dakika sürdü ve bu süre içerisinde uçak her biri 20 saniye süren 30 parabolik manevra gerçekleştirdi ve toplamda 5 dakika yerçekimsiz ortam oluştu. Parti boyunca çalınan müzikler canlı olarak radyoda yayınlandı.