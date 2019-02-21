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Air France, Caracas seferlerini askıya aldı

Air France, Caracas seferlerini askıya aldı

21 Şubat 2019 Perşembe 15:18
Air France, Caracas seferlerini askıya aldı


Fransız ulusal hava yolu şirketi AirFrance'ın, Venezuela'daki krizi gerekçe göstererek başkent Carakas'a olan uçuşlarını pazartesi gününe kadar askıya aldığı bildirildi.Air France yetkilisi, basına yaptığı açıklamada, Venezuela'da yaşanan kriz nedeniyle Carakas'a yönelik seferlerin pazartesi gününe durdurulduğunu Panama'ya seferlerin ise devam ettiğini belirtti.

ABD destekli Venezuela muhalefetinin, "insani yardımların" giriş tarihi olarak açıkladığı 23 Şubat öncesi sınırda alarm durumuna geçildi.Fransız şirketi, Temmuz 2017'de de Carakas'a uçuşlarını bir süreliğine askıya almıştı.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in başkanı JuanGuaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

 

Son Güncelleme: 21.02.2019 18:28
Anahtar Kelimeler:
Air France
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