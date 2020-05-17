Air Canada, COVİD-19 salgını nedeniyle çalışan sayısını yarı yarıya azaltacak

Air Canada’dan yapılan açıklamada, salgının uçuşları yüzde 95 azalttığı ve bu durumun yakın zamanda da normale dönmesinin beklenmediği belirtildi.
Hali hazırda 38 bin çalışanı bulunan şirketin iş gücünün yüzde 50-60 oranında azaltılmasına yönelik küçülme kararı aldığı belir tilen açıklamada, kararın 7 Haziran’dan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.
Kararın yürürlüğe girmesi durumunda 20 bin civarında çalışan işten çıkarılacak.
Air Canada'nın üç aylık zararı 1 milyar doları geçti
Şirket, geçen yılın ilk üç ayında 345 milyon dolar kar ederken, bu yıl aynı dönemde COVİD-19 önlemleri nedeniyle 1,05 milyar dolar zarar ettiğini duyurdu.
Air Canada, dünyadaki birçok hava yolu şirketi gibi, COVİD-19 salgınının başlamasının ardından uluslararası tarifeli uçuşlarını durdurmuştu.