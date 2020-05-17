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Air Canada, COVİD-19 salgını nedeniyle çalışan sayısını yarı yarıya azaltacak

Kanada’nın en büyük hava yolu şirketi, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle 20 bin civarında çalışanın işten çıkarılması anlamına gelen iş gücünü yarı yarıya düşürme kararı aldı.

17 Mayıs 2020 Pazar 08:15
Air Canada, COVİD-19 salgını nedeniyle çalışan sayısını yarı yarıya azaltacak
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Air Canada’dan yapılan açıklamada, salgının uçuşları yüzde 95 azalttığı ve bu durumun yakın zamanda da normale dönmesinin beklenmediği belirtildi.

Hali hazırda 38 bin çalışanı bulunan şirketin iş gücünün yüzde 50-60 oranında azaltılmasına yönelik küçülme kararı aldığı belir tilen açıklamada, kararın 7 Haziran’dan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Kararın yürürlüğe girmesi durumunda 20 bin civarında çalışan işten çıkarılacak.

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Şirket, mart ayında da maliyeti azaltmak için çalışanların yarıya yakınını çıkaracağını açıklamış ancak Kanada hükümetinin, finansal destek yapacağını duyurmasının ardından geri adım atmıştı.

Air Canada'nın üç aylık zararı 1 milyar doları geçti

Şirket, geçen yılın ilk üç ayında 345 milyon dolar kar ederken, bu yıl aynı dönemde COVİD-19 önlemleri nedeniyle 1,05 milyar dolar zarar ettiğini duyurdu.

Air Canada, dünyadaki birçok hava yolu şirketi gibi, COVİD-19 salgınının başlamasının ardından uluslararası tarifeli uçuşlarını durdurmuştu.

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