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"Ailemi kaybettikten sonra timsahım Wally sayesinde depresyondan çıktım"

"Ailemi kaybettikten sonra timsahım Wally sayesinde depresyondan çıktım"

01 Şubat 2019 Cuma 08:42
"Ailemi kaybettikten sonra timsahım Wally sayesinde depresyondan çıktım"

Birçok kişi aşırı stres ve depresyon gibi rahatsızlıklara karşı kedi veya köpek gibi evcil hayvan alırken, Amerikalı Joie Henney hastalığını timsah ile yendi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde evde timsah beslemenin serbest olduğunu hatırlatan Henney, Wally adındakı 1,5 metrelik timsahı sayesinde ciddi bir depresyonu aştığını ifade ediyor.

Kısa bir zamanda aile ve yakın arkadaş çevresinde birçok kişiyi kaybettiğini belirten 65 yaşındaki Henney, Wally ile vakit geçirmeye başlayarak üzüntülü günlerini geride bıraktığını ileri sürüyor.

The York Haven kasabasında yaşayan Henney, depresyon tedavisine ilaçla devam etmek istemeyince, Wally'yi duygusal destek için 'terapi hayvanı' olarak kullanması konusunda doktorunun onayını aldı.

Timsahların insan psikolojisine "çok iyi geldiğini" savunan Henney, başka hastalara da yardımcı olmak için Wally'yi bakım evlerine götürdüğünü belirtiyor.

'Hiç kimseyi ısırmadı, hatta kedilerden korkuyor'
Henney, timsahın rahatlıkla bir insan kolunu koparacak güçte olduğunu bildiğini, "Ama 4 yaşındaki Wally'nin bu güne kadar hiç kimseyi ısırmadığını, hatta kedilerden de korktuğunu" vurguladı.


Henney, sakin tavrı ve insanlara yakınlığıyla dikkat çeken timsah Wally'nin televizyona çıkmak için bir çok kez teklif aldığını da söyledi.

Anahtar Kelimeler:
TimsahDepresyon
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