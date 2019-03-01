Aile içi şiddetten kaçan Suudi kardeşlerin Hong Kong'da endişeli bekleyişi

Aile içi şiddet gördükleri gerekçesiyle Avustralya'ya kaçarken Hong Kong'da mahsur kalan Suudi iki kız kardeş sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya.

Perşembe günü geçici vizeleri sona eren 18 ve 20 yaşındaki kardeşlerin uzatma başvurusunun kabul edilmemesi halinde, öldürülmekten korktukları ülkelerine geri gönderilecekler.

Güvenlik nedeniyle isimleri gizli tutulan kız kardeşler, ailesinden kaçarak Kanada'ya sığınan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed El Kanun ile benzer bir süreçten geçiyor.

İkinci El Kanun vakası nasıl başladı?

Ailelerinden şiddet gördüklerini söyleyen kardeşlerin hikayesi, basına anlattıklarına göre 6 ay önce başladı. Sri Lanka'da aileleriyle birlikte tatil yaparken bir gece yarısı kaçarak havalimanına varmayı başaran iki genç kızı, Avustralya yolunda aktarma yaptıkları Hong Kong'ta Suudi yetkililer karşıladı. Yetkililerin devreye girmesiyle Avustralya uçağını kaçıran kızlar daha sonra Avustralya vizelerinin de iptal edildiğini öğrenince Hong Kong'ta mahsur kaldı.

Avukatları aracılığıyla yazılı açıklama yapan kızlar, "Hong Kong'da her günümüz korkuyla geçiyor. Bir an önce güvenli bir ülkeye yerleşmek istiyoruz." dedi.

Hong Kong makamları ile Suudi Arabistan'ın Hong Kong Konsolosluğu olaya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

"Töre cinayetine kurban gitmekten korkuyoruz"

Bu arada Uluslararası Af Örgütü, kız kardeşlerin ülkelerine geri gönderilmemesi için Hong Kong'a çağrıda bulundu.

Örgüt yetkilisi Kate Schuetze, "Bu genç kadınlar erkek aile üyelerinin şiddetinden kaçtı. Ülkelerine dönmeleri halinde çok ciddi insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalacaklar dedi.

İki genç kadın, sınır dışı edilmeleri durumunda töre cinayetine kurban gitmekten korkuyor.

Avustralya'ya gitmeye çalışırken aktarma için geldiği Tayland'ın başkenti Bangkok'taki havalimanında alıkonulan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesinde ülkeye geçici olarak girmesine izin verilen Suudi Arabistan Rahaf Muhammed El Kanun'un Kanada'ya sığınma başvurusu kabul edilmişti.