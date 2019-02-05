AİHM, kışlada nöbet tutarken gelen ölümle ilgili Türkiye’yi suçlu buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2005 yılında Şanlıurfa’da askeri birliğinde nöbet tutarken nöbet kulübesinin devrilmesi sonucu vefat eden Malatyalı askerin ailesinin yaptığı başvuruda Türkiye’yi suçlu buldu.

Er Erol Algül, 28 Eylül 2005 günü nöbet yerinde nöbetçi olduğu esnada nöbet kulübesini devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Algül’ün yakınlarının Türkiye’de açılan davanın uzaması sonucu 2012 yılında yaptığı şikayeti değerlendiren AİHM, “Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkıyla ilgili 2. maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiği” görüşüne vardı.

Çocuklarının ölüm sebebinin tam olarak ortaya çıkartılmamasına tepki gösteren ailenin, Türkiye’de askeri mahkemeye açtığı dava 2015’te reddedilmişti. Ailenin, bu karara itiraz ederek, bir üst askeri mahkemeye açtığı davanın ise hala sürdüğü bildirildi.