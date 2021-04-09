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AİHM'den "zorunlu aşı" kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, "demokratik toplumlarda" belirli hastalıklar için çocuklara zorunlu kılınan aşının "gerekli" olduğuna hükmetti.

09 Nisan 2021 Cuma 09:10
AİHM'den "zorunlu aşı" kararı
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), zorunlu tutulan bazı aşıları çocuklarına yaptırmayan ve bu yüzden ceza alan Çekyalı iki ailenin, 2013 ve 2014'te yaptığı itiraz başvurusuna ilişkin kararını açıkladı.

"Aşı olmayan çocuklar okula gidemeyecek"

Çekya'da 9 hastalığa karşı çocukları aşılamanın zorunlu olmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) özel hayata saygı hakkına ilişkin maddesini ihlal etmediği ifade edilen kararda, çocuklara geçerli sebep olmadan aşı vurulmaması halinde ebeveynlerine para cezası verilebileceği ve aşı olmayan çocukların anaokullarına gidemeyeceği açıklandı.

"Zorunlu aşılar 'demokratik toplumlarda" gerekli"

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Kararda, Çekya tarafından, çocuklarına zorunlu aşıyı yaptırmadığı gerekçesiyle ailelerden birine verilen para cezasının "aşırıya" kaçmadığı, diğer çocuğun ise anaokuluna kabul edilmemesinin cezai değil önleyici tedbir olduğu vurgulandı.

Mahkeme, "demokratik toplumlarda" belirli hastalıklar için çocuklara zorunlu kılınan aşının gerekli olduğu yönünde karar verdi.

AİHM özel hukukçusu Nicolas Hervieu, "Bu karar, mevcut COVID-19 salgınında belirli koşullar altında zorunlu aşılama olasılığını doğruluyor" dedi.

Aşı yaptırmayan aileye para cezası verilmişti

Çekya'da 2003'te bir aileye, yasal olarak zorunlu olmasına rağmen 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğuna bazı aşıları yaptırmayı reddettiği gerekçesiyle para cezası verilmişti. Bir başka ailenin de 2006'da çocuğuna bazı aşıları yaptırmayı kabul etmemesi üzerine çocuk anaokuluna kabul edilmemişti.

Her iki aile, verilen kararlara mahkemelerde itiraz etmiş ancak itirazları kabul edilmemişti. Aileler, bunun üzerine 2013 ve 2014'te AİHM'e başvurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AihmZorunlu AşıCovid19
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