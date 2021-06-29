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29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
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Ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışıyorlar

Kanada’nın Hamilton kentindeki McMaster Üniversitesinden bir bilim ekibi, aşı ve ilaçların ağız içine yapıştırıldıklarında eriyen bantlarla vücuda alınmasını sağlayacak yeni bir çalışma gerçekleştiriyor.

29 Haziran 2021 Salı 09:00
Ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışıyorlar
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CBC’de yer alan haberde, McMaster Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümünden Prof. Alex Adronov başkanlığındaki bilim ekibinin, bir biyoteknoloji firması ile aşıların ağızda eriyen ince şerit yoluyla alınması üzerinde çalıştığı kaydedildi.
Haberde görüşlerini açıklayan Prof. Adronov, pek çok insanın iğne olmayı sevmediğini belirterek, "Bu yüzden oral aşının bariz bir avantajı var. Yani yapmaya çalıştığımız şey, aşı bileşenlerinin iğne yoluyla kola verilmesinden ziyade, ağızdan ve hızlı çözünebilir bir film ile verilmesini denemek istiyoruz" dedi.


HAYVANLAR ÜZERİNDEKİ İLK DENEMELERDE OLUMLU SONUÇ ALINDI
Çalışmanın erken keşif aşamasında olduklarını söyleyen Adronov, protein yüklü şeritler üretebileceklerini gördüklerini ifade etti.
Adronov, "Ekibimiz, hayvanların bu şekilde ilettiğimiz model proteine karşı antikorlar geliştirebildiklerine dair olumlu sonuçlar gösteren ilk hayvan çalışmasını tamamladı. Şimdi bu başak proteine karşı bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturamayacağımızı görmek için Kovid-19 başak proteinini bu şeritlere yerleştireceğimiz ikinci bir hayvan çalışması turu için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Araştırmada yer alan Kanadalı biyoteknoloji firmasının CEO'su Mark Upsdell de yaptığı açıklamada, halen Kovid-19 salgını ile mücadelede kullanılan Pfizer ve Moderna gibi aşıların her zaman sıfırın altında 15 ila 80 santigrat derece arasındaki soğuk zincirde kalması gerektiğini hatırlattı.


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"AŞILARI BİR ZARFLA BİLE GÖNDERMEK MÜMKÜN OLACAK"
Bunun karmaşık bir dondurucu tedarik zincirine ve sıcaklık kontrollü nakliye yöntemlerine ihtiyaç olduğu anlamına geldiğini ifade eden Mark Upsdell, şunları kaydetti:
"Ekibimiz proteinleri 40 santigrat derecede stabilize edebildi. Bu da oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu önemli bir atılım. Dünyadaki ülkelerin yüzde 60'ı veya daha fazlası sıcak kuşakta. Kuzey Amerika'da sahip olduğumuz lojistiğe sahip olmayan tüm bu ülkeleri düşününce, aşıların soğuk zincir gerekmeden bu şeritlerle taşınması daha da önemli hale geliyor. Bu aşıları, altyapısı olmayan ülkelere, daha düşük bir maliyetle, hatta bir zarfla bile göndermek mümkün olacak. Taşıma maliyetleri de çok ama çok düşecek."
Kanada Ulusal Araştırma Konseyi (NRC) ve Kanada Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Konseyinin (NSERC) desteğiyle gerçekleştirilen araştırma tamamlandığında, bazı ilaç ve aşıların ağızda eriyen bantlarla alınması hayata geçmiş olacak.

 

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Son Güncelleme: 29.06.2021 10:00
Anahtar Kelimeler:
Ağızda Eriyen Aşı Bantları
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