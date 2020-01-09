Agit Dönem Başkanlığını Arnavutluk Üstlendi

Viyana, 9 Ocak 20 : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, AGİT Dönem Başkanlığını üstlenen ülkesinin en önemli öncelikleri arasında hoşgörünün korunması ve ayrımcılıkla mücadele olduğunu söyledi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen toplantıda Rama, ülkesinin dönem başkanlığında odaklanacağı öncelikli konuları anlattı.

Rama, dönem başkanlığını devraldığı Slovakya’ya çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, Arnavutluk’un istikrarına katkı sağlayan AGİT’e dönem başkanı olarak hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“TAAHHÜTLERİMİZİ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRELİM”

Helsinki Nihai Senedinde yer alan prensiplerin hala güncelliğini koruduğunu ve söz konusu prensiplerin hayata geçirilmesinin Arnavutluk için önemli olduğunu vurgulayan Rama, ülkesinin dönem başkanlığında "Taahhütlerimizi birlikte gerçekleştirelim" sloganını kullanacaklarını söyledi.

Rama, Arnavutluk’un 3 temel konu üzerine yoğunlaşacağını belirterek, öncelikli olarak AGİT’in ortak yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği, halihazırda gerçekleştirilememiş taahhütler yerine getirilmeden yeni bir taahhütte bulunmanın doğru olmadığını aktardı.

İkinci olarak AGİT bünyesinde yer alan önemli araçların yeterince iyi kullanılmasına odaklanacaklarını dile getiren Rama, son olarak ise diyalog ve 57 üye ülkenin ortak yaklaşımlarını göz önünde bulundurarak hareket edeceklerini aktardı.

UKRAYNA'YA ZİYARET

Rama, Ukrayna’nın içinde ve çevresinde yaşanan krizin Avrupa için en önemli güvenlik sınaması olduğunu vurgulayarak, bölgedeki Özel Gözlem Misyonunun çok önemli olduğunu ve Minsk Anlaşması'nın tam olarak uygulanması için çalışacaklarını, bu anlamda ilk ziyaretini Ukrayna’ya gerçekleştireceğini ifade etti.

AGİT bölgesindeki çatışmaların çözüme kavuşturulmasının Arnavutluk’un dönem başkanlığı süresince öncelikli konuların başında yer alacağını belirten Rama, Dağlık Karabağ ve Transdinyester sorunlarına dikkati çekti.

AGİT'E AİT KURUMLARIN İYİ KULLANILMASI VURGUSU

Rama, medya ve düşünce özgürlüğünün korunması, kadına şiddetin önlenmesi, iyi yönetişimin sağlanması için AGİT bünyesinde yer alan kurumların verimli bir şekilde kullanılmasının önemine işaret ederek, söz konusu araçların organize suç, insan kaçakçılığı, aşırıcılığın yol açtığı şiddet ve siber saldırılarla mücadelede de önemli rol oynadığının altını çizdi.

AYRIMCILIKLA MÜCADELE

AGİT bölgesinde nefret söylemi ve suçunun kaygı verici bir oranda artığını vurgulayan Rama, "Hoşgörünün korunması ve ayrımcılığın önlemesi bizim dönem başkanlığımızın en büyük önceliklerinden birini oluşturacak. Umarım hep birlikte bu endişe verici olay karşısında siyaset üstü bir sorumlulukla hareket etme olanağı bulabiliriz." dedi.

Rama, diyalog ve iş birliğinin önemine işaret ederek, sivil toplum kuruluşları ve Avrupa Birliği (AB) gibi önemli küresel aktörlerle yakın çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger de Arnavutluk'un dönem başkanlığını üstlenmesinin büyük başarı olduğunu belirterek, sekreterlik olarak Arnavutluk'la her konuda iş birliği içinde çalışacaklarını, gereken bütün desteğin verileceğini söyledi.

(AA/ÖZ/FEZ)

