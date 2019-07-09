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Agit Gayriresmi Bakanlar Toplantısı başladı

Agit Gayriresmi Bakanlar Toplantısı başladı

09 Temmuz 2019 Salı 12:01
Agit Gayriresmi Bakanlar Toplantısı başladı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, özellikle çatışma bölgelerindeki sivillerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasının önemine işaret ederek "Bizler gözlemci ya da tanık değiliz, bizler insanların sorunlara çözüm bulunması için umutla baktığı bireyleriz." dedi.
Slovakya’nın AGİT Dönem Başkanlığında düzenlenen gayriresmi bakanlar toplantısı, ülkenin Yüksek Tatras bölgesinde başladı.
AGİT’in Avrupa ve ötesinde istikrarın güçlendirilmesi bağlamındaki rolünün ele alınacağı toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yanı sıra üye ülkelerin üst düzey temsilcileri katılıyor.
Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak, açılış konuşmasında, toplantıda önleme çalışmaları, çatışmaların giderilmesi için diyalog ve özellikle Doğu Ukrayna gibi gerginliklerin sürdüğü bölgelerde yaşamını sürdürmek durumunda olan sivillerin sorunlarının görüşüleceğini anlattı.
Lajcak, önleme çalışmalarının AGİT’in ana gündemleri arasında yer aldığına dikkati çekerek "Önleme yaşamları ve parayı korur. BM’nin yaptığı bir çalışmaya göre, önleme çalışmalarının dünya genelinde yıllık 34 milyar doların korunmasını sağladığı belirtilmiştir." diye konuştu.
Silahlı ya da donmuş çatışmalara ilişkin yürütülen önleme çalışmaları başta olmak üzere AGİT’in silahların kontrolü gibi birçok alanda faaliyetleri olduğunu kaydeden Lajcak, "AGİT bünyesinde önlemeye ilişkin başvuracağımız araçlar yeterince bulunmaktadır ancak gerçek şu ki biz bu araçları yeterince iyi kullanamıyoruz." şeklinde konuştu.

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AGİT DİYALOG İÇİN PLATFORM SUNMAKTADIR
Lajcak, çok taraflı ilişkilerin gün geçtikçe değişkenlik göstererek farklı bir boyut kazandığını belirterek özellikle artan milliyetçilik, silahların kontrol edilmesi, iklim değişikliği, siber tehdit gibi konuların bölgesel sorunlar olmadığını, sınırları aşarak küresel boyut kazandıklarını aktardı.
Söz konusu problemlerle mücadelenin ciddi bir diyalogla mümkün olabileceğini dile getiren Lajcak, “Diğer birçok organizasyona göre AGİT birçok çalışma alanıyla diyalog için platform oluşturmaktadır." görüşünü paylaştı.
Lajcak, toplantının bir başka ana başlığının ise çatışma bölgelerinde yaşamını sürdürmek durumunda olanların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar olduğunu vurgulayarak Doğu Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında buradaki insanların karşılaştığı birçok zorluğu katılımcılarla paylaştı.
İnsanların gerçek sorunlarının görüşülmediği bir toplantının anlamsız olacağını ifade eden Lajcak, "Bizler gözlemci ya da tanık değiliz, bizler insanların, sorunlara çözüm bulunması için umutla baktığı bireyleriz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Son Güncelleme: 09.07.2019 16:22
Anahtar Kelimeler:
Agit Gayriresmi Bakanlar Toplantısı
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