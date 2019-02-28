Ağacın dallarından sarkan keselerin ne olduğunu duyan şaşıp kalıyor

Komşusunun bahçesindeki ağaçtan sarkan gizemli keselerin ne olduğuna anlam veremeyen kadın, fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Cevap ürkütücü!

Avustralya Sidney'de yaşayan bir kadın, ağaçların dallarındaki keselerin ne olduğunu anlamadı ve Facebook'ta bu fotoğrafı paylaşıp, "Ne olduğunu bilen biri var mı?" diye sordu.

Bir kullanıcı; Sıradışı görünümlü Bolas örümceğinin kesesi olduğunu, örümcek tarafından birkaç gecede yapıldığını ve yaklaşık 600 yumurta içerdiğini açıkladı.

Kesenin içindeki bebek örümcekler, kışın ve ilkbahar başında yumurta keselerinden çıkar ve rüzgarla uzağa taşınır.