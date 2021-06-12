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Afrin'de hastaneye saldırı

Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 21:00
Afrin'de hastaneye saldırı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.

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Açıklamada, "Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet eden Grad füzesi ve top atışları neticesinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 27'ye yükselmiştir." denildi.Açıklamada, "Hastanede tedavi gören 6 sivil hayatını kaybetmiş, 20'nin üzerinde sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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