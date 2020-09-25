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Afrika\'da Son 24 Saatte 8 Bin 186 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

KITA GENELİNDE YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 175 ARTARAK 34 BİN 758\'E YÜKSELDİ

25 Eylül 2020 Cuma 09:08
Afrika\'da Son 24 Saatte 8 Bin 186 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
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KITA GENELİNDE YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 175 ARTARAK 34 BİN 758'E YÜKSELDİ

Abuja, 25 Eylül 20 :  Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 444 bin 619'a yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 186 artarak 1 milyon 444 bin 619'a ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 175 artışla 34 bin 758'e çıktı.

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Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 283 ölümle Güney Afrika, 5 bin 835 ölümle Mısır, 1956 ölümle Fas'ta görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 667 bin 49, bu ülkeyi 110 bin 99 vaka ile Fas ve 102 bin 513 vaka ile Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 190 bin 140 kişi ise iyileşti.

(AA/ÖZ/GÜL)

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