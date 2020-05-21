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Afrika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 95 Bini Aştı

KITADA YENİ TİP KORONAVİRÜS KAYNAKLI ÖLÜMLER DE 3 BİNE YAKLAŞTI

21 Mayıs 2020 Perşembe 18:44
Afrika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 95 Bini Aştı
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KITADA YENİ TİP KORONAVİRÜS KAYNAKLI ÖLÜMLER DE 3 BİNE YAKLAŞTI

İstanbul, 21 Mayıs 20 : Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 95 bini geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 95 bin 201’e çıktı.

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Virüs tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 38 bin 75’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 997’ye ulaştı.

En fazla vaka yaklaşık 30 bin 149 hastayla Kuzey Afrika bölgesinde görülürken, Batı Afrika'da 26 bin 154, Güney Afrika'da 19 bin 432, Orta Afrika'da 9 bin 353 ve Doğu Afrika'da 10 bin 113 vaka kaydedildi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya, Gana, Kamerun ve Sudan oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 680, Cezayir'de 568, Güney Afrika'da 339, Nijerya'da 200, Fas'ta 194, Kamerun'da 140, Sudan'da 121’e yükseldi.

(AA/AK/SEL)

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