Afrika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 90 Bini Aştı

KITADA YENİ TİP KORONAVİRÜS KAYNAKLI ÖLÜMLER 2 BİN 912’YE ULAŞTI
İstanbul, 20 Mayıs 20 : Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 90 binin üzerine çıktı.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vakası sayısı 91 bin 598’e yükseldi.
Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 35 bin 808’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 912’ye ulaştı.
EN FAZLA ETKİLENEN BÖLGELER KUZEY VE GÜNEY AFRİKA
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya, Gana, Kamerun ve Gine oldu.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 659, Cezayir'de 561, Güney Afrika'da 312, Fas'ta 193, Nijerya'da 192, Kamerun'da 140, Sudan'da 111’e yükseldi.
(AA/AK/ŞEB)