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Afrika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 90 Bini Aştı

KITADA YENİ TİP KORONAVİRÜS KAYNAKLI ÖLÜMLER 2 BİN 912’YE ULAŞTI

20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:29
Afrika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 90 Bini Aştı
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KITADA YENİ TİP KORONAVİRÜS KAYNAKLI ÖLÜMLER 2 BİN 912’YE ULAŞTI
İstanbul, 20 Mayıs 20 : Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 90 binin üzerine çıktı. 
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vakası sayısı 91 bin 598’e yükseldi.
Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 35 bin 808’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 912’ye ulaştı.
EN FAZLA ETKİLENEN BÖLGELER KUZEY VE GÜNEY AFRİKA 

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En fazla vaka yaklaşık 29 bin 100 hastayla Kuzey Afrika bölgesinde görülürken, Batı Afrika'da 25 bin 600, Güney Afrika'da 18 bin 500, Orta Afrika'da 9 bin 100 ve Doğu Afrika'da 9 bin 300 vaka kaydedildi. 
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya, Gana, Kamerun ve Gine oldu.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 659, Cezayir'de 561, Güney Afrika'da 312, Fas'ta 193, Nijerya'da 192, Kamerun'da 140, Sudan'da 111’e yükseldi.
(AA/AK/ŞEB)
 

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