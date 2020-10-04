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Afrika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 514 Bini Aştı

Abuja, 4 Ekim 20 (.): Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 514 bini geçti.

04 Ekim 2020 Pazar 09:39
Afrika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 514 Bini Aştı
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Abuja, 4 Ekim 20 (.): Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 514 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 514 bin 844'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 36 bin 399’a yükseldi.

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Kıtada tedavisi süren 225 bin 89 vaka bulunurken 1 milyon 253  bin 356 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 938 ile Güney Afrika, 5 bin 970 ile Mısır, 2 bin 293 ile Fas'ta görüldü.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü üç ülke 679 bin 716 ile Güney Afrika, 131 bin 228 ile Fas ve 103 bin 575 ile Mısır oldu.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de Kovid-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.

(AA/FEZ)
 

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