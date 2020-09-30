Afrika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 480 Bini Aştı

Abuja, 30 Eylül 20 : Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 480 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 509 artarak, 1 milyon 480 bin 934'e ulaştı.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 217 artışla 35 bin 729'a yükseldi.
En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 672 bin 572 ile Güney Afrika, 121 bin 183 ile Fas ve 103 bin 79 ile Mısır oldu.
Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de Kovid-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.
Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 225 bin 806 kişi iyileşti.
(AA/HUR/ŞEB)