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Afrika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 480 Bini Aştı

Abuja, 30 Eylül 20 : Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 480 bini geçti.

30 Eylül 2020 Çarşamba 18:44
Afrika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 480 Bini Aştı
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Abuja, 30 Eylül 20 : Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 480 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 509 artarak, 1 milyon 480 bin 934'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 217 artışla 35 bin 729'a yükseldi.

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Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 667 ile Güney Afrika, 5 bin 914 ile Mısır, 2 bin 152 ile Fas'ta kaydedildi.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 672 bin 572 ile Güney Afrika, 121 bin 183 ile Fas ve 103 bin 79 ile Mısır oldu.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de Kovid-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 225 bin 806 kişi iyileşti.
(AA/HUR/ŞEB)
 

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