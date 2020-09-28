Afrika\'da Kovıd-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 467 Bini Aştı

Abuja, 28 Eylül 20 : Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 467 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 365 artarak 1 milyon 467 bin 555 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 135 artışla 35 bin 215'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 398 ölümle Güney Afrika, 5 bin 883 ölümle Mısır, 2 bin 69 ölümle Fas'ta görüldü.



Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.Güney Afrika'da vaka sayısı 670 bin 766'ya ulaştı, bu ülkeyi 117 bin 685 vakayla Fas ve 102 bin 840 vakayla Mısır izledi.Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 213 bin 45 kişi iyileşti.(AA/AK/ÖK)