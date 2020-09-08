Afrika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 312 Bine Yükseldi

Abuja, 8 Eylül 20 : Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 312 bin 183 oldu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 931 artarak 1 milyon 312 bin 183'e yükseldi.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 218 artışla 31 bin 575'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 5 ölümle Güney Afrika, 5 bin 541 ölümle Mısır, 1562 ölümle Cezayir'de görüldü.



Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.Güney Afrika'da vaka sayısı 639 bin 362 olarak kaydedilirken, bu ülkeyi 100 bin 41 vaka ile Mısır ve 73 bin 780 vaka ile Fas izledi.Afrika'da, virüse yakalanan 1 milyon 49 bin 529 kişi ise iyileşti.(AA/AK/HÖ)