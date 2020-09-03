banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
458.380
DOLAR
7.3779
STERLİN
9.8205
EURO
8.7000
Türkiye üzerinden seçim siyaseti...
Türkiye üzerinden seçim siyaseti...
Amerikalı Abraham Maslow‘u tanıyanınız var mı?
Amerikalı Abraham Maslow‘u tanıyanınız var...
ABD anlaşma istemiyor
ABD anlaşma istemiyor
Tufan Erhürman farkı
Tufan Erhürman farkı
banner364

Afrika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 273 Bini Aştı

Abuja, 3 Eylül 20 : Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 273 bin 213\'e yükseldi.

03 Eylül 2020 Perşembe 10:03
Afrika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 273 Bini Aştı
banner337
banner351

Abuja, 3 Eylül 20 : Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 273 bin 213'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 796 artarak 1 milyon 273 bin 213 oldu. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 266 artışla 30 bin 370'e ulaştı. Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14 bin 389 ölümle Güney Afrika, 5 bin 461 ölümle Mısır, 1523 ölümle Cezayir'de görüldü. 

banner341
Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 630 bin 595, bu ülkeyi 99 bin 280 vaka ile Mısır ve 65 bin 453 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 1 milyon 11 bin 64 kişi ise iyileşti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO ve AB'den Navalnıy'ın Zehirlenmesine Kınama
NATO ve AB'den Navalnıy'ın Zehirlenmesine Kınama
Mali'de Darbeciler, Yeni Genelkurmay Başkanını Belirledi
Mali'de Darbeciler, Yeni Genelkurmay Başkanını Belirledi
Kovid-19'dan Brezilya'da 1184, Hindistan'da 1043, Meksika'da 575 Kişi Öldü
Kovid-19'dan Brezilya'da 1184, Hindistan'da 1043, Meksika'da 575 Kişi Öldü
İnsan Hakları İzleme Örgütü Abd'yi Adaleti Engellemeye Çalışmakla İtham Etti
İnsan Hakları İzleme Örgütü Abd'yi Adaleti Engellemeye Çalışmakla İtham Etti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 630 Bini Geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 630 Bini Geçti
BM: “ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına Yaptırım Kararı Endişe Verici”
BM: “ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına Yaptırım Kararı Endişe Verici”
Fransa'da Son 24 Saatte 7 Bin 17 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Fransa'da Son 24 Saatte 7 Bin 17 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Fas'ta Kovid-19'dan 32 Kişi Daha Hayatını Kaybetti
Fas'ta Kovid-19'dan 32 Kişi Daha Hayatını Kaybetti
Avustralya’da Son 24 Saatte Kovid-19’dan 15 Kişi Daha Öldü
Avustralya’da Son 24 Saatte Kovid-19’dan 15 Kişi Daha Öldü
Almanya, Kanarya Adaları'nı Kovid-19 Konusunda Riskli İlan Etti
Almanya, Kanarya Adaları'nı Kovid-19 Konusunda Riskli İlan Etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim