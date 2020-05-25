Afrika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 110 Bini Aştı

Abuja, 25 Mayıs 20 : Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 110 bini geçerken, 3 bin 353 kişi hayatını kaybetti, 45 bin kişi de iyileşti.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 111 bin 825'e yükseldi
Salgında ölenlerin sayısı 3 bin 353, iyileşenlerin sayısı ise 45 bine ulaştı.
Güney Afrika Cumhuriyeti 22 bin 583 ile kıtada en fazla vakanın görüldüğü ülke durumunda. Mısır 17 bin 265 vakayla ikinci, Cezayir 8 bin 306 vakayla üçüncü, Nijerya ise 7 bin 839 vakayla dördüncü sırada yer alıyor.
Eritre, Morityus ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre, Lesotho, Mozambik, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.
(AA/EMR/SEL)