banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
378.587
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2987
EURO
7.4186
banner339
Kaçak elektrik ölüme sebep oldu
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Yağmur bekleniyor
YAĞMUR GELİYOR!
Ülkede son 24 saatte 18 yangın meydana geldi
YANGINLAR BİTMİYOR!
Türkmenköy'de yangın can aldı!
YANGIN CAN ALDI!

Afrika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 110 Bini Aştı

Abuja, 25 Mayıs 20 : Afrika\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 110 bini geçerken, 3 bin 353 kişi hayatını kaybetti, 45 bin kişi de iyileşti.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:26
Afrika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 110 Bini Aştı
banner337
banner345

Abuja, 25 Mayıs 20 : Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 110 bini geçerken, 3 bin 353 kişi hayatını kaybetti, 45 bin kişi de iyileşti.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 111 bin 825'e yükseldi
Salgında ölenlerin sayısı 3 bin 353, iyileşenlerin sayısı ise 45 bine ulaştı.
Güney Afrika Cumhuriyeti 22 bin 583 ile kıtada en fazla vakanın görüldüğü ülke durumunda. Mısır 17 bin 265 vakayla ikinci, Cezayir 8 bin 306 vakayla üçüncü, Nijerya ise 7 bin 839 vakayla dördüncü sırada yer alıyor.

banner341
Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika Cumhuriyeti, batıda Nijerya, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, bölgelerinde en fazla vaka rastlanan ülkeler oldu.
Eritre, Morityus ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre, Lesotho, Mozambik, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.
(AA/EMR/SEL)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 350 Bini Aştı… Ülkede Son 24 Saatte 8 Bin 946 Kişide Kovid-19 Tespit Edilirken, Ölü Sayısı 3 Bin 633’e Yükseldi
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 350 Bini Aştı… Ülkede Son 24 Saatte 8 Bin 946 Kişide Kovid-19 Tespit Edilirken, Ölü Sayısı 3 Bin 633’e Yükseldi
Tika, Ramazanda 66 Ülkede Yaklaşık 700 Bin İhtiyaç Sahibine Ulaştı... Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt Ve Lefke Bölgelerinde Yaklaşık 25 Ton Gıda Malzemesi İhtiyaç Sahibi 1000 Aileye Ulaştırıldı
Tika, Ramazanda 66 Ülkede Yaklaşık 700 Bin İhtiyaç Sahibine Ulaştı... Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt Ve Lefke Bölgelerinde Yaklaşık 25 Ton Gıda Malzemesi İhtiyaç Sahibi 1000 Aileye Ulaştırıldı
İran'da Koronavirüs Kaynaklı Can Kaybı 7 Bin 451'e Yükseldi
İran'da Koronavirüs Kaynaklı Can Kaybı 7 Bin 451'e Yükseldi
Brezilya'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 653 Kişi Hayatını Kaybetti… Ülkedeki Vaka Sayısı 363 Bin 211'e Çıktı
Brezilya'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 653 Kişi Hayatını Kaybetti… Ülkedeki Vaka Sayısı 363 Bin 211'e Çıktı
Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 57 Bini Geçti… Ülkede Son 24 Saatte 32 Kişi Yaşamını Yitirdi
Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 57 Bini Geçti… Ülkede Son 24 Saatte 32 Kişi Yaşamını Yitirdi
Nijerya'da 6 haftada 1000'den fazla Boko Haram üyesi öldürüldü
Nijerya'da 6 haftada 1000'den fazla Boko Haram üyesi öldürüldü
İtalya İçişleri Bakanı gençleri salgın konusunda uyardı
İtalya İçişleri Bakanı gençleri salgın konusunda uyardı
New York Times’tan çarpıcı manşet
New York Times’tan çarpıcı manşet
Oxford Üniversitesi, Covid-19 aşı çalışmasında ikinci faza geçti: 10 bin 260 kişide denenecek
Oxford Üniversitesi, Covid-19 aşı çalışmasında ikinci faza geçti: 10 bin 260 kişide denenecek
İran'ın Güneybatısında 5,2 Büyüklüğünde Deprem
İran'ın Güneybatısında 5,2 Büyüklüğünde Deprem

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim