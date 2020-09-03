Afrika\'da Kovid-19 Vaka Artış Hızı Geçen Hafta Yüzde 14 Azaldı

İstanbul, 3 Eylül 20 : Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artış hızının geçen hafta yüzde 14 azaldığı bildirildi.

Afrika Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık çevrim içi basın brifinginde, kayıtlı yeni vakaların geçen hafta, bir önceki haftaya göre yüzde 14 azalma gösterdiğini, 55 bin yeni vaka kaydedildiğini ifade etti.

Hafta boyunca yeni Kovid-19 vakalarının en fazla Güney Afrika, Etiyopya, Fas, Libya ve Cezayir gibi ülkelerde görüldüğüne dikkati çeken Nkengasong, kıta genelinde yapılan test sayılarının da arttığını vurguladı.



Toplamda 1,2 milyon vakanın görüldüğü Afrika'da vakaların yaklaşık yarısı Güney Afrika'da bulunuyor.(AA/AK/GÜL)