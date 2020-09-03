banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1083
ALTIN
463.760
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.8713
EURO
8.7785
Türkiye üzerinden seçim siyaseti...
Türkiye üzerinden seçim siyaseti...
Amerikalı Abraham Maslow‘u tanıyanınız var mı?
Amerikalı Abraham Maslow‘u tanıyanınız var...
ABD anlaşma istemiyor
ABD anlaşma istemiyor
Tufan Erhürman farkı
Tufan Erhürman farkı
banner364

Afrika\'da Kovid-19 Vaka Artış Hızı Geçen Hafta Yüzde 14 Azaldı

İstanbul, 3 Eylül 20 : Afrika\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artış hızının geçen hafta yüzde 14 azaldığı bildirildi.

03 Eylül 2020 Perşembe 18:07
Afrika\'da Kovid-19 Vaka Artış Hızı Geçen Hafta Yüzde 14 Azaldı
banner337
banner351

İstanbul, 3 Eylül 20 : Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artış hızının geçen hafta yüzde 14 azaldığı bildirildi.
Afrika Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık çevrim içi basın brifinginde, kayıtlı yeni vakaların geçen hafta, bir önceki haftaya göre yüzde 14 azalma gösterdiğini, 55 bin yeni vaka kaydedildiğini ifade etti. 
Hafta boyunca yeni Kovid-19 vakalarının en fazla Güney Afrika, Etiyopya, Fas, Libya ve Cezayir gibi ülkelerde görüldüğüne dikkati çeken Nkengasong, kıta genelinde yapılan test sayılarının da arttığını vurguladı. 

banner341
Toplamda 1,2 milyon vakanın görüldüğü Afrika'da vakaların yaklaşık yarısı Güney Afrika'da bulunuyor. 
(AA/AK/GÜL)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Kamu Mahkemesi Uygur Türklerine Karşı
İngiltere'de Kamu Mahkemesi Uygur Türklerine Karşı "soykırım" İddialarını İnceleyecek
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 190 Bin 14'e Yükseldi
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 190 Bin 14'e Yükseldi
Bulgaristan'da Çok Sayıda Kişi Hükümet Karşıtı Gösteri İçin Sofya'nın Merkezinde Toplandı
Bulgaristan'da Çok Sayıda Kişi Hükümet Karşıtı Gösteri İçin Sofya'nın Merkezinde Toplandı
Rusya, Navalnıy'ın Zehirlenmesiyle İlgili Kendisine Yöneltilen Suçlamaları Reddetti
Rusya, Navalnıy'ın Zehirlenmesiyle İlgili Kendisine Yöneltilen Suçlamaları Reddetti
Bazı Çocukların Kanlarında Hem Kovid-19 Hem De Antikorlar Aynı Anda Bulunuyor
Bazı Çocukların Kanlarında Hem Kovid-19 Hem De Antikorlar Aynı Anda Bulunuyor
Ab, Yunanistan'ın Göçmenler Konusunda Hukuka Uymasını Bekliyor
Ab, Yunanistan'ın Göçmenler Konusunda Hukuka Uymasını Bekliyor
Afganistan Hükümeti İle Taliban Arasında Mahkum Takası Tamamlandı
Afganistan Hükümeti İle Taliban Arasında Mahkum Takası Tamamlandı
Afganistan Hükümeti İle Taliban Arasında Mahkum Takası Tamamlandı
Afganistan Hükümeti İle Taliban Arasında Mahkum Takası Tamamlandı
Rusya, Çinli Şirketin Kovid-19 Aşı Adayının Klinik Denemelerine Onay Verdi
Rusya, Çinli Şirketin Kovid-19 Aşı Adayının Klinik Denemelerine Onay Verdi
Rusya, Çinli Şirketin Kovid-19 Aşı Adayının Klinik Denemelerine Onay Verdi
Rusya, Çinli Şirketin Kovid-19 Aşı Adayının Klinik Denemelerine Onay Verdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim