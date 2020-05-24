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Afrika\'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 3 Bin 200\'ü Aştı

Abuja, 24 Mayıs 20 : Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 200\'ü geçti.

24 Mayıs 2020 Pazar 16:15
Afrika\'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 3 Bin 200\'ü Aştı
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Abuja, 24 Mayıs 20 : Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 200'ü geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 3 bin 246 oldu.

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Kıtada vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 479 artarak 107 bin 412'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı 42 bin 626 oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 735, Cezayir'de 592, Güney Afrika'da 407, Nijerya'da 221, Fas'ta 198, Kamerun'da 159, Sudan'da 137’ye yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya olarak sıralandı.

Eritre, Morityus ve Seyşellerde aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Eritre, Lesotho, Mozambik, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda'da şu an kadar ölüm rapor edilmedi.

(AA/RU/FEZ)

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