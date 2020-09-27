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Afrika\'da Kovid-19\'dan İyileşenlerin Sayısı 1 Milyon 207 Bini Aştı

Abuja, 27 Eylül 20 : Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 207 bini geçti.

27 Eylül 2020 Pazar 12:18
Afrika\'da Kovid-19\'dan İyileşenlerin Sayısı 1 Milyon 207 Bini Aştı
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Abuja, 27 Eylül 20 : Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 207 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 bulaşan kişi 1 milyon 459 bin 976'ya ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 35 bin 96’ya yükseldi.
Kıtada tedavisi süren 217 bin 569 vaka bulunurken, 1 milyon 207 bin 311 kişi virüsü yenmeyi başardı.
Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 376 ile Güney Afrika, 5 bin 869 ile Mısır, 2 bin 41 ile Fas'ta görüldü.

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En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 669 bin 498 ile Güney Afrika, 115 bin 241 ile Fas ve 102 bin 736 ile Mısır oldu.
Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de Kovid-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.
(AA/AK/GÜL)
 

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