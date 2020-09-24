banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
459.967
DOLAR
7.6990
STERLİN
9.8002
EURO
8.9720
Kıb-Tek hurda araçlara mı kaldı!
Kıb-Tek hurda araçlara mı kaldı!
Bravo El-Sen
Bravo El-Sen
Ersin Tatar Fahrettin Koca’yı çatır çatır kullandı
Ersin Tatar Fahrettin Koca’yı çatır...
Arıklı adaylıktan çekilir mi?
Arıklı adaylıktan çekilir mi?
banner376

Afrika\'da Dün 9 Bine Yakın Kovid-19 Vakası Görüldü

KITA GENELİNDE YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGININDAN SON 24 SAATTE 209 KİŞİ ÖLDÜ, 8 BİN 813 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

24 Eylül 2020 Perşembe 08:50
Afrika\'da Dün 9 Bine Yakın Kovid-19 Vakası Görüldü
banner337
banner351

KITA GENELİNDE YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGININDAN SON 24 SAATTE 209 KİŞİ ÖLDÜ, 8 BİN 813 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Abuja, 24 Eylül 20 : Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 436 bin 433'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 813 artarak, 1 milyon 436 bin 433 ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 209 artışla 34 bin 587'ye çıktı. 

banner341
Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 206 ölümle Güney Afrika, 5 bin 822 ölümle Mısır, 1918 ölümle Fas`ta görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 665 bin 188'e ulaştı, bu ülkeyi 107 bin 743 vakayla Fas ve 102 bin 375 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 180 bin 677 kişi de iyileşti.

(AA/HUR/FEZ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransız Şarkıcı Julıette Greco Hayatını Kaybetti
Fransız Şarkıcı Julıette Greco Hayatını Kaybetti
Kovid-19 Hindistan'da 1129, Brezilya'da 869, Meksika'da 601 Can Aldı
Kovid-19 Hindistan'da 1129, Brezilya'da 869, Meksika'da 601 Can Aldı
Avustralya’da Dün 13 Yeni Vaka Kaydedildi, 2 Kişi Daha Öldü
Avustralya’da Dün 13 Yeni Vaka Kaydedildi, 2 Kişi Daha Öldü
Avustralya’da Dün 13 Yeni Vaka Kaydedildi, 2 Kişi Daha Öldü
Avustralya’da Dün 13 Yeni Vaka Kaydedildi, 2 Kişi Daha Öldü
Dünya Yeni Bir “mini Ay”a Sahip Olabilir
Dünya Yeni Bir “mini Ay”a Sahip Olabilir
İsrail, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na Bae'nin De Katılmasını Teklif Etti
İsrail, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na Bae'nin De Katılmasını Teklif Etti
Trump Amerikan Halkını
Trump Amerikan Halkını "olabildiğince Erken Grip Aşısı Olmaya" Çağırdı
New York Tımes Meydanı'ndaki Yılbaşı Kutlaması Kovid-19 Nedeniyle Bu Yıl Sanal Ortamda Yapılacak
New York Tımes Meydanı'ndaki Yılbaşı Kutlaması Kovid-19 Nedeniyle Bu Yıl Sanal Ortamda Yapılacak
Japon Ve Güney Kore Liderlerinin Görüşmesinin Ardından
Japon Ve Güney Kore Liderlerinin Görüşmesinin Ardından
Sığ Sularda Mahsur Kalan Balinalardan 70’i Kurtarıldı
Sığ Sularda Mahsur Kalan Balinalardan 70’i Kurtarıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim