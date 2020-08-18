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Afrika\'da 50 Yıl Aradan Sonra Fil Fareleri Yeniden Görüldü

Ankara, 18 Ağustos 20 : Afrika\'da 50 yıl aradan sonra bilimsel bir keşif gezisi sırasında fil farelerine rastlandı.

18 Ağustos 2020 Salı 18:46
Afrika\'da 50 Yıl Aradan Sonra Fil Fareleri Yeniden Görüldü
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Ankara, 18 Ağustos 20 : Afrika'da 50 yıl aradan sonra bilimsel bir keşif gezisi sırasında fil farelerine rastlandı.

BBC'nin haberine göre, fil fareleri, Duke Üniversitesi Lemur Merkezi'nde görevli bilim insanı Steven Heritage'in katıldığı Afrika Boynuzu'ndaki keşif gezisi sırasında Cibuti'de görüldü.

Heritage, "İçinde fil faresi bulunan ilk tuzağı açtığımızda gerçekten heyecanlandık ve sevindik. Cibuti için, ülkenin ve bölgenin büyük biyolojik çeşitliliğini gösteren, burada yeni bilim ve araştırma fırsatları olduğunu ortaya koyan önemli bir hikaye." diye konuştu.

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Keşif gezisinde 12 fil faresinin görüldüğü, Somali fil farelerinin fotoğraflarının ve görüntülerinin çekildiği kaydedildi.

Memeliler sınıfında yer alan, burun bölümü hortum gibi uzun olan ve kanguru gibi sıçrayabilen fil farelerine son olarak 1970'lerdeki bilimsel kayıtlarda rastlandığı belirtiliyordu.

(AA/AK/HÖ)

 

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