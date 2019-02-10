Afrika Birliğinden Libya İçin Uluslararası Konferans Çağrısı



Addis Ababa, 10 Şubat 19 (.): Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Libya’daki krizin çözülmesine yönelik çabaların artırması gerektiğini söyleyerek, Libya için uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da başlayan 32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi’nin açılışında konuşan Muhammed, tüm girişimlere rağmen Libya’da çatışmanın halen son bulmadığına işaret etti.

Muhammed, “Libya sorununun kapsamlı şekilde ele alınması ve çabaların birleştirilmesi için uluslararası bir konferans çağrısında bulunuyoruz.” diye konuştu.

Arap ve Afrika ülkelerinin daha fazla ortak çalışması gerektiğini belirten Muhammed, ilerleyen aylarda bir Arap-Afrika Zirvesi’nin yapılmasının planlandığını söyledi.

Toplantıda konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise Libya’daki durumun Afrika ve Arap dünyası için büyük bir endişe kaynağı olduğunu ifade ederek, ülkedeki diyaloğu destekleyerek barış ve istikrarın sağlanması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Öte yandan Muhammed, birliğin mali bağımsızlığını elde etmesinde ilerleme kaydedildiğini, birliğin yapısına ilişkin reformların önümüzdeki yıl da süreceğini aktardı.

(AA/HA)

