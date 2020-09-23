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Afrika Birliği Çocuk İşçiliğini Sonlandırmak İçin 10 Yıllık Eylem Planı Başlattı

İstanbul, 23 Eylül 20 : Afrika Birliği (AfB), kıtada sayıları 72 milyonu bulan çocuk işçilerin normal hayatlarına dönebilmesi için 10 yıllık eylem planı başlattığını duyurdu.

23 Eylül 2020 Çarşamba 16:00
Afrika Birliği Çocuk İşçiliğini Sonlandırmak İçin 10 Yıllık Eylem Planı Başlattı
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İstanbul, 23 Eylül 20 : Afrika Birliği (AfB), kıtada sayıları 72 milyonu bulan çocuk işçilerin normal hayatlarına dönebilmesi için 10 yıllık eylem planı başlattığını duyurdu.

AfB'den yapılan yazılı açıklamada, dünya üzerinde işçi olarak çalıştırılan 152 milyon çocuk olduğu ve bunların 72 milyonunun Afrika kıtasında bulunduğu ifade edildi.

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Açıklamada, Afrika'daki 31,5 milyon çocuğun tehlikeli işlerde çalıştığı belirtilirken, çocuk işçi rakamının dünyanın diğer bölgelerinin aksine kıtada artış gösterdiği kaydedildi.

Şubat 2020'de düzenlenen Afrika Birliği Zirvesi'nde kabul edilen eylem planı çerçevesinde çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, insan kaçakçılığı ve modern köleliğin son bulması için Birliğin tüm paydaşlarıyla istişarelere başladığı aktarılan açıklamada, amacın tüm kıtadaki çocuk işçiliğinin son bulması olduğu belirtildi.

Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) göre, dünyada çocuk işçilerin neredeyse yarısı Afrika'da, 62,1 milyonu Asya ve Pasifik'te, 10,7 milyonu Amerika'da, 1,2 milyonu Arap ülkelerinde ve 5,5 milyonu Avrupa ve Orta Asya'da bulunuyor.

(AA/AK/GÜL)

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