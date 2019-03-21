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Afrika'yı değiştirecek anlaşma için 1 imza kaldı

Afrika'yı değiştirecek anlaşma için 1 imza kaldı

21 Mart 2019 Perşembe 12:39
Afrika'yı değiştirecek anlaşma için 1 imza kaldı

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasını onayladı. 

Etiyopya, yürürlüğe girmesi için 55 Afrika Birliği ülkesinden 22'sinin onaylaması gereken ve dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi (STB) olacak AfCFTA'yı onaylayan 21. Afrika ülkesi oldu. 

Ruanda'nın başkenti Kigali'de geçen yıl mart ayında düzenlenen Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde liderlerin kurulması için imza attığı anlaşma, Afrika’yı tek bir ticari pazar haline getirmeyi amaçlıyor. 

Kıtada özellikle sanayi alanında yatırımlarını artıran Çin ve Türkiye gibi ülkeler için büyük önem taşıyan anlaşmanın hem istihdama hem de Afrika ülkeleri arasındaki ticarete katkıda bulunması bekleniyor. 

Anlaşma sayesinde mal ve hizmetlerin kıta da serbest dolaşımını sağlayacak olan Afrika Birliği, hayata geçireceği Afrika Pasaportu projesiyle de Afrikalıların başka bir Afrika ülkesine vizesiz girmesine imkan verecek.

AfCFTA anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurulduğundan bu yana en fazla ülkenin katılım gösterdiği STB anlaşması olma özelliğine sahip.

1,2 milyar insanın yaşadığı ve 2,5 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip Birliğe üye ülkelerin anlaşmayı uygulamaya geçirmesi halinde kıta, ekonomik entegrasyonda büyük başarı elde edilmiş olacak.

Şimdiye kadar anlaşmayı Gana, Kenya, Ruanda, Nijer, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Gine, Eswatini, Mali, Moritanya, Namibya, Güney Afrika, Uganda, Fildişi Sahili, Togo, Senegal, Sierra Leone, Zimbabve, Mısır ve Etiyopya onayladı.

Son Güncelleme: 21.03.2019 15:51
Anahtar Kelimeler:
Afrika Değişim Imza
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