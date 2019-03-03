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Afrika sinemasının en prestijli ödülü sahibini buldu

Afrika sinemasının en prestijli ödülü sahibini buldu

03 Mart 2019 Pazar 10:21
Afrika sinemasının en prestijli ödülü sahibini buldu

Burkina Faso"nun başkenti Vagadugu'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Panafrikan Sinema ve Televizyon Festivali'nde (FESPACO) Afrika sinemasının en büyük ödülü sahibini buldu.

Bu yıl 23 Şubat-02 Mart tarihlerinde 26'ıncısı düzenlenen festivalde, Afrika yapımı uzun metrajlı 20 film içerisinde Afrika sinemasının en prestijli ödülü "Altın Yennenga Atı"nı The Mercy Of The Jungle (Ormanın Merhameti) filmiyle Ruandalı genç yapımcı Joel Karekezi kazandı.

Ödülünü, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin elinden alan Karekezi, ek olarak yaklaşık 40 bin doların da sahibi oldu.

Film, Ruandalı bir savaş kahramanı ile genç bir askerin Kongo ormanlarında iç ve dış düşmanlara karşı birlikte mücadelelerini konu alıyor.

Filmin başrol oyuncusu Marc Zinga, "En İyi Erkek Oyuncu Performansı" ödülüne layık görülürken, "En İyi Kadın Oyuncu Performansı" ödülünü ise Kenyalı aktris Samantha Mugotsia kazandı.

FESPACO'da 165 film ödül için yarıştı.

7 BİN ÇOCUK SİNEMA FİLMİ İZLEDİ

Öte yandan "Gümüş At" ödülü "Karma" filmiyle Mısırlı yapımcı ve senarist Khaled Youssef"e verilirken, Tunus yapımı "Fatwa" filmi "Bronz At" ödülüne layık görüldü.

Festivalde "Kısa Metrajlı Film" dalında Güney Afrika Cumhuriyeti yapımı Black Mamba (Siyah Mamba) filmi "Altın Tay" ödülünü alırken, Senegal yapımı Un Air de Kora (Bir Kora Havası) ile Une Place Dans l'Avion (Uçakta Bir Yer) filmleri sırasıyla "Bronz Tay" ve "Gümüş Tay" ödüllerinin sahibi oldu.

Bağımsızlığının 50'inci yılını kutlayan Ruanda'nın onur konuğu olduğu festival kapsamında 200'den fazla filmin gösterimi yapıldı ve 7 binden fazla çocuk, sinema filmlerini izleme imkânı buldu.

Burkina Faso'da 1969'da ilki gerçekleştirilen FESPACO, 1979'dan bu yana iki yılda bir düzenleniyor.

Son Güncelleme: 03.03.2019 13:26
Anahtar Kelimeler:
Afrika Sineması
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