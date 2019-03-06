Afrika güzeli Reis ile bir günlük Luanda turu

Afrika'nın metropollerinden Luanda'da 10 milyon insan yaşıyor. Angola'nın başkenti, kültür ve sanatın yanı sıra, kumsalları ve vahşi doğası ile de ilgi çekiyor.

Eski ve yeninin harmanladığı bu kenti birkaç sene önce Miss Afrika seçilen ilk Angola güzeli Micaela Reis ile keşfediyoruz.

Turumuz Portekiz mimarisi ile inşa edilmiş eski şehirde başlıyor. Bugün bir televizyon yıldızı olan Micaela Reis, aynı zamanda annesiyle beraber bir çiftlik işletiyor. Babası Portekizli olan Reis, Afrika köklerinin daha ağır bastığını ve Angola'da kendini evinde hissettiğini söylüyor.

Reis, gelenek ve göreneğin Angola halkı için çok önemli olduğunu anlatıyor: "'Pensador' yani düşünürün heykelini neredeyse herkesin evinde bulabilirsiniz. Kainat Güzellik Yarışması'na katıldığımda ülkemizden geleneksel bir şey getirmemizi istemişlerdi. Ben de yanıma bu heykellerden birini aldım."

Tarihi ve modern, sade ve lüks, tezatlıklardan oluşan metropoldeki gezimiz kentin modern sanat müzesinde devam ediyor.Zengin bir tarihe sahip olan Angola genç ve dinamik nüfusuyla gelecek vadediyor.