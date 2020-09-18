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Afrika'da Son 24 Saatte 8 Bin 610 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

KITA GENELİNDE YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE 174 ÖLÜMLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 33 BİN 484'E YÜKSELDİ

18 Eylül 2020 Cuma 09:42
Afrika'da Son 24 Saatte 8 Bin 610 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
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Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 389 bin 10'a yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 610 artarak 1 milyon 389 bin 10'a ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 174 artışla 33 bin 484'e çıktı.

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Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 772 ölümle Güney Afrika, 5 bin 715 ölümle Mısır, 1714 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 655 bin 572, bu ülkeyi 101 bin 641 vaka ile Mısır ve 94 bin 504 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 138 bin 173 kişi ise iyileşti.

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Son Güncelleme: 18.09.2020 09:45
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24 SAATTE 174 ÖLÜMAfrika Kıtasında
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