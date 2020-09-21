Afrika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 413 Bini Aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 413 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 443 artarak 1 milyon 413 bin 416 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, 129 artışla 34 bin 8'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 953 ölümle Güney Afrika, 5 bin 770 ölümle Mısır, 1830 ölümle Cezayir'de görüldü.



Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.Güney Afrika'da vaka sayısı 661 bin 211'e ulaştı, bu ülkeyi 102 bin 15 vakayla Mısır ve 101 bin 743 vakayla Fas izledi.Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 158 bin 805 kişi iyileşti.