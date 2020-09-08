banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1093
ALTIN
460.855
DOLAR
7.4655
STERLİN
9.7752
EURO
8.8011
Dua etsinler de seçime katılım %50’nin altında kalmasın
Dua etsinler de seçime katılım...
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Krizi yönetemiyoruz!
Krizi yönetemiyoruz!
banner364

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 312 bine yükseldi

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 312 bin 183 oldu.

08 Eylül 2020 Salı 10:01
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 312 bine yükseldi
banner337
banner351

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 312 bin 183 oldu.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 931 artarak 1 milyon 312 bin 183'e yükseldi.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 218 artışla 31 bin 575'e ulaştı.
Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 5 ölümle Güney Afrika, 5 bin 541 ölümle Mısır, 1562 ölümle Cezayir'de görüldü.

banner341
Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.
Güney Afrika'da vaka sayısı 639 bin 362 olarak kaydedilirken, bu ülkeyi 100 bin 41 vaka ile Mısır ve 73 bin 780 vaka ile Fas izledi.
Afrika'da, virüse yakalanan 1 milyon 49 bin 529 kişi ise iyileşti.

 

banner360
Son Güncelleme: 08.09.2020 13:14
Anahtar Kelimeler:
Covid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab'de İstihdam İkinci Çeyrekte Düştü
Ab'de İstihdam İkinci Çeyrekte Düştü
İsrail'de Kovid-19 Günlük Vaka Sayısında Yeni Rekor
İsrail'de Kovid-19 Günlük Vaka Sayısında Yeni Rekor
İran'da bir köyde 120 kişi zehirlendi
İran'da bir köyde 120 kişi zehirlendi
Trump: “Pentagon'un başındakiler sevmiyordur, Onlar savaştan başka bir şey istemiyor“
Trump: “Pentagon'un başındakiler sevmiyordur, Onlar savaştan başka bir şey istemiyor“
Latin Amerika ülkelerinde ölümler artıyor
Latin Amerika ülkelerinde ölümler artıyor
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 310, Meksika'da 223 Kişi Öldü
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 310, Meksika'da 223 Kişi Öldü
Pilli: Derin üzüntü içerisindeyiz
Pilli: Derin üzüntü içerisindeyiz
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'a İlişkin Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'a İlişkin Gelişmeler
Kovid-19 Sonrası ABD'den Kanada'ya Geçmeye Çalışan 18 Binden Fazla Kişi Geri Çevrildi
Kovid-19 Sonrası ABD'den Kanada'ya Geçmeye Çalışan 18 Binden Fazla Kişi Geri Çevrildi
Nijerya'da 47 Çocuk Tutsak Evinden Kurtarıldı
Nijerya'da 47 Çocuk Tutsak Evinden Kurtarıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim