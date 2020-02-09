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Afrika Birliğinden Trump'ın Sözde Barış Planına Tepki

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ve Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanlığını üstlenen Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ABD'nin sözde barış planına tepki gösterdi.

Afrika Birliğinden Trump'ın Sözde Barış Planına Tepki

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ve Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanlığını üstlenen Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ABD'nin sözde barış planına tepki gösterdi.

09 Şubat 2020 Pazar 13:55
Afrika Birliğinden Trump'ın Sözde Barış Planına Tepki

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ve Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanlığını üstlenen Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ABD'nin sözde barış planına tepki gösterdi.

Bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi’nin açılışında konuşan Muhammed, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planının ilgili taraflara danışılmadan hazırlandığını ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olduğunu söyledi. 

Filistinlilerin yaşadıkları sorunun karşısında Trump'ın attığı bu adımın gerilimi daha da artıracağına dikkati çeken Muhammed, "Afrika Birliği, Filistin halkının yanında." ifadesini kullandı.

Muhammed ayrıca Afrika Birliğinin Libya'da siyasi çözümden yana olduğunu aktararak, "Libya’daki sorunun askeri bir çözümü yok." dedi.

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Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ise Afrika ülkelerinin kıtadaki vekalet savaşlarını yürüten ve çatışmayı destekleyen ülkelerin eylemlerinin üstesinden gelmek zorunda olduğunu dile getirdi. 

ABD’nin sözde barış planına ilişkin Ramaphosa, planın Güney Afrika'da daha önce uygulanan apartheid rejiminin başka bir şekli olduğunu vurguladı. 

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de bu planın uluslararası desteğe sahip olmadığını hatırlatarak, bağımsız devlet talebinin gerçekleşmesi için Filistin halkının yanında duran Afrika’yla gurur duyduklarını belirtti. 

ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Son Güncelleme: 09.02.2020 17:37
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