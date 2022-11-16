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Afrika Birliği'nin G20 Üyeliği Seneye Görüşülecek

16 Kasım 2022 Çarşamba 19:15
Afrika Birliği'nin G20 Üyeliği Seneye Görüşülecek

Afrika Birliği'nin (AfB) G20 üyeliğinin, gelecek sene Hindistan'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde masaya yatırılacağı duyuruldu.

Afrika Birliği Dönem Başkanı Macky Sall, Twitter hesabından Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Aynı zamanda Senegal Cumhurbaşkanı da olan Sall, AfB'nin G20 üyeliğini destekleyen üye ülkelere teşekkür ederek "Afrika Birliği'nin G20'ye kabulü gelecek sene Hindistan'da yapılacak G20 Zirvesi'nde görüşülecek." ifadesini kullandı.

AfB adına zirveye katılan Sall, dün yaptığı konuşmada, "Mevkidaşlarımı Afrika'nın G20 üyeliği konusunda harekete geçmeye davet ediyorum." demişti.

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Son Güncelleme: 16.11.2022 20:31
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