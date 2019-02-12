Afrika Birliği'nden “Somali'nin borçlarını silin“ çağrısı

Afrika Birliğince, Somali'nin borç yükünün hafifletilmesi için dış alacaklılara borçları silmeleri çağrısında bulunuldu.



Birlikten, 32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'nde alınan kararlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Somali'de yıllarca süren çatışma ortamı ve devam eden istikrar çabaları hatırlatıldı.



Somali'ye borç veren ülkeler arasında çok sayıda Afrika ülkesi de olduğu belirtilen açıklamada, "Afrika dayanışması ruhuyla tüm üye ülkelere alacaklarını tamamen iptal etmeleri çağrısı yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada ayrıca, bugün Birleşmiş Milletler (BM) ortaklığında düzenleneceği belirtilen Libya konferansının temmuz ayında yapılmasının planlandığı kaydedildi.



Birliğin, Libya'daki başkanlık seçiminin ekim ayında yapılması için BM ve Libya hükümetiyle ortak olarak gerekli adımların atılması kararı aldığı bildirildi.



