Afrika Birliği'nden "Omicron" açıklaması: Paniğe gerek yok

Koronavirüsün Omicron varyantı, bir hafta önce Güney Afrika tarafından Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirilmesiyle "salgında yeni dalga" korkusunu körükledi.

Ancak Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Başkanı John Nkengasong'dan sükunet ve ılımlı olma çağrısı geldi.

"Çok endişeliyiz ancak durumun yönetilemeyeceğinden endişeli değiliz." ifadesini kullanan Nkengasong, "Panik yapmaya gerek yok. Savunmasız değiliz" sözleriyle itidal çağrısı yaptı.

Bir hafta önce duyurulan yeni varyant nedeniyle bazı Avrupa hükümetleri zorunlu maske takma ve sosyal mesafeyi de içeren sert önlemleri hızla yeniden uygulamaya koydu. Çoğunlukla Güney Afrika'yı hedefleyen seyahat kısıtlamaları da yürürlüğe girdi.

Aşılama oranı oldukça düşük

Omicron varyantının Güney Afrika, Gana, Nijerya ve Botsvana dahil olmak üzere 4 Afrika ülkesinde rapor edildiği belirtildi.

Nkengasong, "Bu, kıta olarak karşı karşıya olduğumuz 4'üncü dalga olacak. Hızlı müdahale ekiplerinin nasıl konuşlandırılacağını biliyoruz, gerekli müdahalelerin nasıl sağlanacağını biliyoruz”diye konuştu.

Yaklaşık 1,2 milyar insanın yaşadığı bir kıta olan Afrika'da aşılama oranı oldukça düşük.

Kıtada nüfusun sadece yüzde 7'si tam olarak aşılanmış durumda.