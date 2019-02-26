Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104207
ALTIN
226.086
DOLAR
5.2976
STERLİN
6.9973
EURO
6.0196
Ayrelli yüklü araç yakalandı
İKİ KIBRISLI TÜRK TUTUKLANDI
Genç kadın aranıyor!
GENÇ KADIN ARANIYOR!
Polisten sürücülere uyarı
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Liderler 4 ay aradan sonra bugün görüşüyor
LİDERLER BUGÜN GÖRÜŞÜYOR
banner282
Flaş Haber
Genç kadın aranıyor!
Kapat

Africom'dan Somali'de hava saldırısı: 35 ölü

Africom'dan Somali'de hava saldırısı: 35 ölü

26 Şubat 2019 Salı 07:46
Africom'dan Somali'de hava saldırısı: 35 ölü

ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM), Somali'nin Hiran bölgesine bağlı Beledveyne ilçesi yakınlarına düzenlenen hava saldırısında 35 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

AFRICOM'dan yapılan açıklamada, Somali hükümeti ile iş birliği içinde dün Beledveyne ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 35 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Bu saldırı kırsal alanda hareket halinde iken Eş Şebab militanlarını hedef aldı. Bu güdümlü saldırı, bölgede terör örgütüne ve onun istihdam çabalarına yönelik baskısını artıran Somali Ulusal Ordusu'na destek verme çabalarının bir parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFRICOM Harekat Komutanı Tümgeneral Gregg Olson, "Bu saldırıda Eş Şebab'ın kuvvet toplama girişimlerini kesintiye uğrattık. Güdümlü saldırı ile teröristler organize olmadan önce ortaklarımıza ve Somali halkına yönelik potansiyel bir tehdidi ortadan kaldırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, sivil kayıplara yönelik bilgi verilmedi.

Son Güncelleme: 26.02.2019 11:03
Anahtar Kelimeler:
Africom Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayakkabıya gizlenen piton yılanı havada 15 bin kilometre yol yaptı
Ayakkabıya gizlenen piton yılanı havada 15 bin kilometre yol yaptı
Kübalılar Yeni Anayasayı Onayladı
Kübalılar Yeni Anayasayı Onayladı
Hindistan, Pakistan Topraklarındaki
Hindistan, Pakistan Topraklarındaki "örgüt Kampına" Hava Saldırısı Düzenledi
Meksika Devlet Başkanı Obrador makam araçlarını sattı
Meksika Devlet Başkanı Obrador makam araçlarını sattı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ülkesindeki idam cezalarını savundu
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ülkesindeki idam cezalarını savundu
YKP: “Kamu görevlileri yasa tasarısı’nı öncelikle Başbakan engellemeli”
YKP: “Kamu görevlileri yasa tasarısı’nı öncelikle Başbakan engellemeli”
İkinci Trump - Kim zirvesi Vietnam'da yarın başlıyor
İkinci Trump - Kim zirvesi Vietnam'da yarın başlıyor
Trump'tan Demokratlar'a kürtaj tepkisi
Trump'tan Demokratlar'a kürtaj tepkisi
Çocukluklarında Michael Jackson'ın tacizine uğradığını söyleyenlerin hikayeleri belgesel oldu
Çocukluklarında Michael Jackson'ın tacizine uğradığını söyleyenlerin hikayeleri belgesel oldu
Küba'da anayasa değişiyor
Küba'da anayasa değişiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim