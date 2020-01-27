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Afganistan'da Yolcu Uçağı Düştü

AFGANİSTAN\'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ

Afganistan'da Yolcu Uçağı Düştü

AFGANİSTAN\'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ

27 Ocak 2020 Pazartesi 12:17
Afganistan'da Yolcu Uçağı Düştü

AFGANİSTAN'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ
Kabil, 27 Ocak 20 : Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi.
Gazne Valisi Vahidullah Kilimzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel saatle 13.10 sularında bir yolcu uçağının, Gazne vilayetinin Deh Yek ilçesine bağlı Saduzey bölgesine düştüğünü söyledi.
Uçağın hangi şirkete ait olduğunun henüz bilinmediğini ifade eden Kilimzey, bölgede Taliban'ın etkili olduğunu, bu nedenle net bir bilgi alamadıklarını belirtti.

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Kilimzey, bölgeye arama kurtarma timinin gönderildiğini kaydetti.
Gazne Emniyet Müdürü Ahmad Halid Vardak da uçağın Ariana Havayollarına ait olduğunu açıkladı.
Ariana Havayollarından yapılan açıklamada ise düşen uçağın kendilerine ait olup olmadığıyla ilgili bilgileri bulunmadığı vurgulandı.
(AA/AK/FEZ)
 

Son Güncelleme: 27.01.2020 16:16
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