banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113684
ALTIN
289.458
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.7923
EURO
6.6449
Adam kaçıran zanlılar tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Lefkoşa'da bıçaklı kavga!
LEFKOŞA'DA BIÇAKLI KAVGA!
Beyarmudu'nda araç içinde kaçak gıda!
BEYARMUDU'NDA KAÇAK GIDA!
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Döne Şah hayatını kaybetti
Kapat

Afganistan'da Askeri Karakola Bombalı Saldırı: 10 Ölü

Kabil, 28 Aralık 19 : Taliban militanlarının, Afganistan\'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesindeki askeri karakola yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'da Askeri Karakola Bombalı Saldırı: 10 Ölü

Kabil, 28 Aralık 19 : Taliban militanlarının, Afganistan\'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesindeki askeri karakola yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

28 Aralık 2019 Cumartesi 10:20
Afganistan'da Askeri Karakola Bombalı Saldırı: 10 Ölü

Kabil, 28 Aralık 19 : Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesindeki askeri karakola yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, militanların, Sangin ilçesindeki askeri karakolunun yakınına yerleştirilen bombayı, uzaktan kumandayla patlattığını belirtti.

banner317
Saldırıda 10 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 4 askerin de yaralandığını söyledi.

Zuvak, saldırının ardından militanlarla askerler arasında çatışma çıktığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 26 askerin öldüğü iddia edildi.

(AA/RU/YIL)
 

Son Güncelleme: 28.12.2019 13:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Somali'de Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 73’e Yükseldi
Somali'de Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 73’e Yükseldi
Hawaii'de Kaybolan Tur Helikopterinin Enkazı Bulundu
Hawaii'de Kaybolan Tur Helikopterinin Enkazı Bulundu
Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: Ölen 61 Kişi Arasında 2 Türk Vatandaşı Da Var
Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: Ölen 61 Kişi Arasında 2 Türk Vatandaşı Da Var
Somali'de Bombalı Saldırı: 30 Ölü
Somali'de Bombalı Saldırı: 30 Ölü
Bm, Myanmar Yönetiminin Arakanlı Müslümanlara Yönelik İhlallerini Kınadı
Bm, Myanmar Yönetiminin Arakanlı Müslümanlara Yönelik İhlallerini Kınadı
Kerkük'te Askeri Üsse Füze Saldırısı
Kerkük'te Askeri Üsse Füze Saldırısı
Meksika Ve Bolivya Arasındaki Gerginliğe İspanya Da Dahil Oldu
Meksika Ve Bolivya Arasındaki Gerginliğe İspanya Da Dahil Oldu
Meksika Bu Yıl 280 Bin Göçmeni Kurtardı
Meksika Bu Yıl 280 Bin Göçmeni Kurtardı
Abd'de Binlerce Müslümanın Bir Araya Geldiği Chicago’daki Yıllık Kongre Başladı
Abd'de Binlerce Müslümanın Bir Araya Geldiği Chicago’daki Yıllık Kongre Başladı
Akıllara durgunluk veren olay… Yalnız bıraktıkları kaplumbağa evi yaktı!
Akıllara durgunluk veren olay… Yalnız bıraktıkları kaplumbağa evi yaktı!

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim